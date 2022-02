Abramovich mediatore tra Ucraina e Russia: invitato ai negoziati

Chelsea: "Situazione in Ucraina orribile. Preghiamo per la pace"

Abramovich mediatore tra Ucraina e Russia

Secondo quanto riferisce il Jerusalem Post, Abramovich sarebbe "stato richiesto dall'Ucraina per aiutare nei colloqui e ha viaggiato fino in Bielorussia per partecipare alle discussioni". In altri termini, il milionario russo è stato invitato dall'Ucraina a partecipare ai negoziati che stanno andando in scena in queste ore tra gli esponenti del governo ucraino e quelli della Russia per fare da mediatore e fungere da "uomo di pace" nel conflitto, che cerca una risoluzione. Un portavoce del Chelsea ha precisato che è stata "la parte ucraina a contattarlo per dare sostegno alla ricerca di una soluzione pacifica" e che lui "ci sta provando fin da quel momento".