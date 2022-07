Covid, il report dell'Iss sull'efficacia dei vaccini

L'efficacia del vaccino anti-Covid nel periodo di prevalenza Omicron (dal 3 gennaio) è dell'86% contro la malattia severa nei vaccinati con dose booster. È quanto evidenzia il report esteso dell'Iss. L'efficacia del vaccino è inoltre pari al 37% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 28% tra i 91 e 120 giorni, e 45% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, pari al 50% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster. L'efficacia contro forme gravi del covid, è pari a 67% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 68% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e 70% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni. Il tasso di ospedalizzazione standardizzato per età, relativo alla popolazione di età maggiore ai 12 anni, nel periodo dal 27 maggio 2022 al 26 giugno 2022, per i non vaccinati risulta all'incirca due volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni (66 ricoveri per 100.000 abitanti rispetto ai 23 ricoveri per 100.000) e oltre tre volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (19 ricoveri per 100.000 abitanti).