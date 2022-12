Rebellin, caccia al camion pirata che lo ha ucciso: novità delle indagini

VICENZA - Proseguono senza sosta le indagini per rintracciare l'autista del camion che ieri pomeriggio ha travolto e ucciso Davide Rebellin, 51enne ciclista originario di San Bonifacio, in provincia di Verona. Il fatale incidente è avvenuto ieri pomeriggio quando Rebellin, in sella alla sua amata bicicletta per un allenamento, è stato urtato e travolto da un camion lungo la strada Regionale 11, a Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza.