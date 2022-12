Vaccini finti: indagate la tennista Camila Giorgi e la cantante Madame

Il nome della cantante Madame e della tennista Camila Giorgi sono finiti nell'inchiesta della Procura di Venezia sulle finte vaccinazioni per ottenere il Green Pass. Le indagini, iniziate a febbraio scorso, portarono all'arresto dei medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel e del compagno della dottoressa, Andrea Giacoppo. Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, la cantante e la tennista avevano bisogno del certificato di avvenuta vaccinazione per rispettare gli impegni di lavoro in Italia e all'estero. Per loro è stato ipotizzato il reato di falso ideologico. L’artista era assistita dalla dottoressa Grillone Tecioiu da tempo. Giorgi, invece, è nata e vive a Macerata e non risultano legami con la provincia di Vicenza. Le carte dell'inchiesta sarebbero già state trasmesse alla Federazione italiana tennis.