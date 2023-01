ROMA - In totale sono tre gli ultras di Roma e Napoli arrestati dalla Polizia in seguito agli scontri avvenuti domenica sull'autostrada A1. Scontri che, come ricostruito, erano stati pianificati dagli stessi tifosi dandosi appuntamento all'autogrill dove morì Gabriele Sandri. Due dei tre supporter arrestati sono stati messi in stato di fermo oggi, lunedì, a Roma all'indomani degli incidenti; invece l'altro, giallorosso, già domenica sera.