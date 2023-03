Papa Francesco, come ha passato la notte e come sta: le condizioni

ROMA - Il ricovero improvviso di Papa Francesco ha scosso il mondo della cristianità. A causa di un'infezione respiratoria il Santo Padre è stato trasportato all'ospedale Gemelli di Roma, dove ha passato la notte ed è stato continuamente monitorato nello speciale appartamento dei papi. Da quanto filtra Bergoglio avrebbe trascorso una notte tranquilla, "liscia come l'olio". "Gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti", riferiscono. Il Pontefice proseguirà la sua terapia per l'infezione respiratoria e continueranno gli accertamenti che per ora, secondo quanto si apprende, escludono problemi cardiaci e polmonite.