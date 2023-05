Morte Maradona, la figlia Dalma infuriata sui social: "State attenti"

Dalma Maradona , prima figlia dell'ex fuoriclasse del Napoli, pubblica sui social una serie di storie in cui mette in guardia i suoi followers. Al centro della polemica c'è Augustina Cosachov, una delle psichiatre che seguivano il padre e che è accusata di omicidio nell'indagine sulla morte del Diez.

Dalma Maradona, l'accusa sui social

Dalma ha pubblicato delle foto che ritraevano la psichiatra ancora in attività ed ha scritto:"Era la psichiatra di mio padre e non serva spiegare cosa pensi di questa persona - ha scritto - è imputata nel suo omicido. esistono tanti professionisti seri e penso sia importante non cadere nelle mani di alcune persone. State attenti con queste persone".