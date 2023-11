Valentina Vignali derubata a Milano: l'appello disperato al ladro

Ancora un furto ai danni di un Vip a Milano. Questa volta è toccato a Valentina Vignali, che è stata derubata mentre si trovava alla stazione Loreto della metropolitana del capoluogo milanese. "Non so se ridere o piangere", ha detto la 32enne su Instagram. Poi l'appello al ladro: "Tieniti il portafoglio di Louis Vuitton, ma fammi riavere la patente". La cestista, modella e influencer stava prendendo il treno della linea verde M2 che l'avrebbe poi portata a Centrale: in quel preciso momento il suo oggetto personale è sparito.