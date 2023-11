Federica Pellegrini sexy anche con il pancione: il video è virale

ROMA - Poco più di un mese prima della nascita dell’erede. Federica Pellegrini e Matteo Giunta saranno presto genitori . L’ex campionessa ha svelato che farà nascere la sua primogenita con un parto in acqua che avverrà tra Natale e Capodanno . Già scelto anche il nome della bambina che presto arriverà ad allietare la vita della Divina.

Federica Pellegrini, una mamma sexy

Federica Pellegrini è sempre stata un’icona assoluta. Il suo addio alle gare non ha intaccato minimamente l’allure della Divina che resta uno dei personaggi più popolari in ambito nazionale. La maternità ha esaltato ancor più una femminilità innata, una bellezza senza tempo accompagnata dal fascino e dalla gloria sportiva conquistata in vasca.