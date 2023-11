Expo 2030, Sinner scende in campo per Roma: ecco il suo messaggio

PARIGI - Jannik Sinner sosterrà Roma in vista dell'Expo 2030 . Lo farà attraverso un videomessaggio durante la presentazione della candidatura della Capitale. "Io non rinuncio mai, qualunque sia il punteggio della partita. Cerco di dare sempre il meglio. Sono felice di essere qui con voi, specialmente dopo la vittoria di domenica in Coppa Davis . L'Italia incarna i valori dello sport, della società e umanità. Al tennis si vince in 2 set, questo è il numero che dovete votare oggi", spiega il tennista italiano riferendosi al numero assegnato a Roma.

Expo 2030, dal sindaco Gualtieri a Bebe Vio

La delegazione italiana è entrata nel Palais des Congrès di Issy-les-Moulineaux, alle porte di Parigi, dove oggi si sceglie la città che ospiterà Expo 2030. In testa alla delegazione, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Emozionatissime, in attesa, Sabrina Impacciatore e Bebe Vio, due delle tre donne scelte dal Comitato promotore di Roma come testimonial per la giornata decisiva: "siamo qui per la vittoria - dice l'attrice - è molto difficile ma ce la possiamo fare, lotteremo fino all'ultimo respiro". Poi, a una domanda sul significato della scelta di tre donne come testimonial di Roma, l'attrice si commuove: "è una scelta molto bella - dice - molto importante. Io cerco la complicità, la collaborazione degli uomini, non l'antagonismo. Ci batteremo per tutti con tutte le forze, ma oggi lotto con un cuore di donna". "Ho vissuto a Venezia - dice Bebe Vio - ma Roma mi è entrata nel cuore con la sua bellezza. Oggi lottiamo anche per l'Italia e le sue bellezze, per il Mediterraneo".