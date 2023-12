I messaggi di Filippo Turetta alla sorella di Giulia Cecchettin: "Falle accendere il telefono"

"Ciao, scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso?". Inizia così la conversazione su WhatsApp tra Elena Cecchettin e Filippo Turetta . E quando la sorella di Giulia risponde un secco "No", lui non ci sta. "Perché?! No, non è giusto. Non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata". Il ragazzo ribadisce il concetto con quattro punti di sospensione e continua: "Dille almeno che le ho scritto". "Filippo dalle un attimo di respiro", la risposta di Elena che ha poi scatenato la sua reazione. "Di respiro da cosa - ribatte il ventiduenne - Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata, scusa". E conclude: "Grazie". È quanto andato in onda durante l'ultima puntata della trasmissione "Chi l'ha visto", che ha mandato in onda la conversazione.

Giulia Cecchettin, gli audio di Filippo Turetta

Nel corso della trasmissione condotta da Federica Sciarelli sono stati mandati in onda anche alcuni audio di Filippo Turetta che mostrano come il ragazzo volesse avere voce in capitolo su ogni dettaglio della festa di laurea di Giulia Cecchettin. “Le tisane a Giulia non piacciono, non le beve, per lei sono acqua sporca”, dice commentando un disegno fatto dagli amici per la festa. “L'accendino non mi sembra speciale, non metterei questo dettaglio”. “Per festeggiare farina sì, cose più pesanti tipo uova no”. E infine: “Da bere qualcosa di non eccessivo, niente alcol altrimenti rischia il mal di testa forte, poverina". Ma quella festa non ci sarà mai.