Harry arrivato a Londra da Re Carlo senza Meghan. Mistero su Kate e William

LONDRA (INGHILTERRA) - Preoccupazione nel Regno Unito per le condizioni di salute di Re Carlo III : al monarca è stato infatti diagnosticato un tumore , identificato durante il suo recente trattamento ospedaliero per un ingrossamento benigno della prostata .

Re Carlo, Harry rientra a Londra. Su William e Kate...

Il principe Harry ha fatto rientro a Londra, dopo essere partito dagli Stati Uniti, per stare vicino al padre in un momento così delicato. La moglie Meghan, coi due figli piccoli Archie e Lilibet, è invece rimasta nella casa dei duchi di Sussex in California: è quanto emerge dai media britannici dopo che, in un primo momento, si era parlato dell'arrivo di tutta la famiglia nel Regno Unito. William e Kate? Secondo le indiscrezioni della BBC, il prinicipe del Galles - nonché erede al trono - dovrebbe presenziare, al posto del padre, in alcuni impegni programmati da tempo sull'agenda reale. Mistero sulla consorte.