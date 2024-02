Dani Alves condannato a quattro anni e mezzo di carcere per stupro

Dani Alves è stato condannato dal giudice a quattro anni e sei mesi per violenza sessuale ai danni di una ragazza conosciuta in discoteca a Barcellona il 31 dicembre 2022. Si è espressa così l'Alta Corte di Barcellona dopo il processo che ha visto imputato l'ex calciatore brasiliano. Dani Alves, in carcere dal 20 gennaio, nel corso del processo durato tre giorni ha sempre negato qualsiasi accusa. La sentenza può essere impugnata.