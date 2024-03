Lady Diana, il fratello racconta: "Io vittima di abusi e pedofilia"

Confessione shock da parte del fratello di Lady Diana , autore di un libro che sta facendo discutere tutto il Regno Unito. Charles Spencer, noto per aver lanciato un'accusa contro la Royal Family durante i funerali della sorella nel 1997, ha parlato di abusi e pedofilia in "A Very Private School", uscito pochi giorni fa e incentrato sui collegi privati ed esclusivi del Regno Unito.

Il fratello di Lady Diana confessa: "Abusi sessuali al collegio"

Il fratello di Lady D ha condiviso la sua storia personale, vissuta a Maidwell Hall negli anni Settanta, tra bullismo, pedofilia, umiliazioni e frustate. Charles descrive gli studenti come vittime degli insegnanti, arrivando fino a parlare di sadismo e abusi sessuali del direttore che avrebbe preteso di frustare i suoi allievi seminudi. "Un ragazzino in attesa della punizione - si legge in uno dei passaggi - aveva talmente paura che persè il controllo di vescica e intestino: il preside si infuriò e lo mandò a cambiarsi, e al posto suo frustò un amico che non c’entrava niente. [...] La mia nostalgia di casa combinava l’agonia di una lama con il lento, costante soffocamento della speranza e della ragione. I singhiozzi potevano rompere il silenzio da qualunque angolo del dormitorio. Generazioni di ragazzini hanno sofferto di nostalgia su quegli stessi materassi bitorzoluti. Molti della mia generazione hanno sperimentato lo stesso trauma, dopo essere stati abbandonati da piccoli in quel posto sconosciuto".