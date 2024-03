Kate Middleton, sarebbe stata modificata anche la foto con William

Giorni difficili per la Royal Family. Secondo alcune segnalazioni dopo la foto ritoccata di Kate Middleton con i figli anche quella che ritrae la Principessa del Galles in auto insieme al marito William sarebbe stata modificata. "Nessuno ha notato che nella foto di Kate in macchina i mattoni sui finestrini dell'auto non sembrano corrispondere ai mattoni fuori dall'auto...È un'altra foto ritoccata con Photoshop?", ha chiesto un utente su X (ex Twitter). "I mattoni nella foto sul finestrino hanno nuovi strati di malta distribuiti uniformemente mentre i mattoni all'esterno dell'auto provengono da un edificio più vecchio dove la malta è irregolare e consumata", ha osservato un altro, sottolineando la presunta differenza tra i due modelli di mattoni. E non è finita qui...