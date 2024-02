Kate Middleton, ecco cosa fa durante la convalescenza: dai figli alle letture

Cosa fa Kate Middleton durante la convalescenza

Bandito lo sport: la moglie di William deve stare al riposo più assoluto e non può fare troppi sforzi. Nonostante la malattia, Kate cerca di stare al passo con il suo lavoro e per questo ha ingaggiato un nuovo segretario. Il ritorno in pubblico della Middleton è previsto per Pasqua.