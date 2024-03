Kate Middleton si scusa per la foto ritoccata: "Ecco la verità, ho sbagliato"

Kate Middleton ammette che la foto di famiglia con i figli, scattata dal principe William, è stata ritoccata. Nessun complotto, però, almeno secondo la principessa del Galles che in una nota firmata C (Catherine, come quando vuole parlare in prima persona e non attraverso i portavoce) dice: "Come molti fotografi amatoriali ogni tanto faccio esperimenti con il montaggio. Volevo esprimere le mie scuse per qualsiasi confusione che si è creata ieri nella foto di famiglia. Spero che tutti abbiano festeggiato una felice festa della mamma". Caso chiuso?