Sabalenka, indiscrezioni sulla morte dell’ex fidanzato: “Era ubriaco…”

ROMA - “Nella stanza dove alloggiava sono state trovate bottiglie vuote di alcolici. C’era un balcone con vista sull’oceano. Konstantin probabilmente non era consapevole delle sue azioni…”. Parla Eulia Mikhailova, ex moglie di Konstantin Koltsov, famoso giocatore di hockey ed ex compagno della tennista Aryna Sabalenka, tragicamente morto a Miami qualche giorno fa. Circostanze misteriose intorno alla sua scomparsa. La polizia indaga per “apparente” suicidio.