Flavio Briatore operato al cuore per un tumore cardiaco: le sue condizioni

Flavio Briatore è stato operato al cuore a causa di un tumore cardiaco . Un controllo di routine e l'impreditore è finito sotto i ferri al San Raffaele. Le sue condizioni non sono preoccupanti. E' lui stesso ad aver spiegato cosa gli è accaduto attraverso un video pubblicato su Instragram. In un passaggio spiega. Briatore è stato dimesso nella giornata di ieri, una volta finito l'intervento mini-invasivo, eseguito in toracotomia endoscopica, con circolazione extracorporea.

Flavio Briatore operato al cuore, il messaggio social

"La prevenzione medica è fondamentale! A seguito di un controllo di routine, sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica. L’intervento è perfettamente riuscito, ed io ringrazio calorosamente il Prof. Francesco Maisano, il Team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele", ha scritto Flavio Briatore.

Il ringraziamento a Elisabetta Gregoraci

"Devo ringraziare Elisabetta Gregoraci che è stata con me sempre, in tutto questo periodo, mio figlio che è venuto da Monaco all'ospedale a Milano a trovarmi. Ho avuto tutti vicino", ha detto Briatore nel video social dove ha taggato l'ex compagna e il figlio avuto con lei. La stessa Elisabetta Gregoraci ha pubblicato due storie sul suo profilo Instagram: in una tiene per mano Briatore sul letto dell'ospedale.