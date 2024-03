Elisabetta Gregoraci, messaggio struggente per Flavio Briatore dopo l'operazione

Flavio Briatore è stato operato al cuore a causa di un tumore cardiaco . A rivelarlo è lui stesso in un video pubblicato su Instagram in cui spiega come dopo un controllo di routine i medici lo abbiano operato d'urgenza . Briatore ora è stato dimesso e in questi lunghi e difficili giorni accanto a lui c'è sempre stata Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci, lo struggente messaggio

La showgirl, ex moglie di Briatore e mamma di Nathan Falco, non lo ha mai lasciato solo e solo ora, dopo le dimissioni, ha postato un messaggio struggente sui social: "In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento e il recupero post-operatorio. In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene ed il senso di famiglia che ci legheranno per sempre non mi hanno fatto muovere da qui. Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla salute. Si torna a casa", queste le sue parole.