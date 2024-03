Dani Alves, clamoroso colpo di scena: "Joana Sanz è a casa con lui"

La scarcerazione su cauzione di Dani Alves, in libertà vigilata in attesa dell'esito del ricorso contro la sentenza di condanna a quattro anni e mezzo di reclusione per stupro, ha scatenato un uragano mediatico che non colpisce solo il giocatore condannato, ma anche le persone a lui più vicine. Tra queste c'è colei che, a oggi, resta la sua compagna: Joana Sanz. La modella ha sostenuto il marito durante le sue settimane di prigione, tuttavia non voleva incontrarlo di nuovo una volta uscito.