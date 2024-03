Kate Middleton e Re Carlo: come festeggeranno la Pasqua della famiglia reale

LONDRA - Sarà una Pasqua decisamente diversa per i reali del Regno Unito. Re Carlo infatti, da quando gli è stato diagnosticato un cancro, dovrebbe fare la sua prima apparizione pubblica. Si unirà insieme alla Regina Camilla alla funzione presso la Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor . Siederanno lontani dagli altri ospiti nel tentativo di proteggere la salute del monarca. Si uniranno alla messa, come di consueto, la principessa Anna e il marito, il vice ammiraglio Sir Timothy Laurence, Sarah Ferguson, duchessa di York e le sue figlie, la principessa Eugenia e la principessa Beatrice.

William e Kate non ci saranno

Il principe William e Kate non dovrebbero essere presenti quest’anno a casa della diagnosi e del trattamento del cancro della Duchessa. Sono giorni particolari per i reali di Inghilterra: dopo il video della notizia del tumore Kate non è più apparsa in pubblico. La principessa di Galles e il principe William trascorreranno la giornata con i figli George, Charlotte e Louis.