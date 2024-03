Kate Middleton, il retroscena: perché William non era accanto a lei nel video sul tumore

Kate Middleton, le parole su William

Kate, nel video, ha detto: "William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia". In queste settimane, a parte qualche sporadica apparizione, William si è preso tutto il tempo necessario per stare con la moglie e i figli e sarà così anche a Pasqua. La sua presenza alla messa di famiglia, con passeggiata per i sudditi, al momento non è prevista.