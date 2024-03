Kate Middleton, William non la lascia mai sola: la clamorosa decisione di Re Carlo

Un gesto più da padre che da sovrano. E' quello che ha fatto Re Carlo nei confronti del principe William: il sovrano, insieme alla moglie, Camilla, ha partecipato a una riunione organizzativa sul suo funerale. Niente di nuovo, è una prassi per il Re, ma visto che Carlo ha annunciato di avere un tumore la cosa ha creato più di qualche allarme. Anche per questo il figlio di Elisabetta non ha voluto il figlio: William, erede al trono, sta passando un momento complicatissimo, tra il papà malato e, soprattutto, il tumore di sua moglie Kate, e farlo partecipare a una riunione sì istituzionale, ma sempre su un funerale, non sarebbe stato il massimo.