Come sta Petrucci, arriva un aggiornamento dopo la notte in ospedale

Petrucci, l'incidente in auto e la notte in ospedale

L'ex presidente del Coni, nella serata di ieri, sarebbe uscito fuori strada finendo in una scarpata. Poi il ricovero all'ospedale San Camillo, mentre la moglie trasportata al Policlinico Tor Vergata. "Trauma toracico severo, ma le condizioni sono fortunatamente stabili, non è in pericolo di vita immediato ma verrà comunque ricoverato in osservazione in rianimazione per monitorare possibile evoluzione", si leggeva nel bolletino medico di ieri. Solo contusioni invece per la moglie.