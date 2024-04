Cos'è la paralisi del nervo facciale, la malattia che ha colpito Simona Ventura

La paresi di Bell

La paresi di Bell è un’infiammazione acuta del settimo nervo facciale - o nervo cranico - e può derivare da molteplici cause. La malattia può comparire senza cause apparenti, oppure essere legata a infezioni acute, herpes labialis, traumi ossei ed eventi cardiovascolari. E’ una condizione invalidante che ha un impatto invalidante dal punto di vista quotidiano: il settimo nervo facciale ha la funzione di regolare la mimica del volto e di controllare il condotto uditivo. Il danneggiamento del nervo di solito colpisce una sola metà del volto, e si manifesta con una marcata debolezza dei muscoli. I problemi funzionali sono prevalentemente a carico dell’occhio e della bocca.

Come si cura la paresi di Bell

La prognosi della paralisi di Bell - nel 75% dei casi - è di tre mesi. Inizialmente viene curata con l’assunzione di corticosteroidi o antivirali per ridurre l’infiammazione, e successivamente con colliri e pomate per lubrificare e prevenire problemi oculari associate a terapie fisioterapiche con massaggi ed esercizi mirati per riequilibrare e rilassare i muscoli facciali. In alcuni casi viene trattata con l’agopuntura, in casi estremi è necessario ricorrere alla chirurgia.