Simona Ventura in tv con la faccia bloccata, fan allarmati: cos'è successo

Simona Ventura ha condotto la puntata di oggi di Citofonare Rai2 con una paresi su una metà del viso, ma ha voluto rassicurare tutti sulla sua situazione. Quando il regista della trasmissione, Sergio Spanu, ha provato ad evitare di metterla di imbarazzo, cercando di non fare inquadrature in primo piano del suo viso, la conduttrice è subito intervenuta: "Sergio, ti tolgo dall'impaccio, mi puoi anche riprendere", ha esordito, prima di dare spiegazioni al pubblico in prima persona.