Incidente Petrucci, condizioni in miglioramento: ecco come sta

L'incidente di Petrucci

L’ex numero uno del Coni sabato sera è uscito di strada con la sua auto, finendo in una scarpata. La corsa in ospedale, la prima prognosi e le condizioni subito in miglioramento. "Trauma toracico severo, ma le condizioni sono fortunatamente stabili, non è in pericolo di vita immediato ma verrà comunque ricoverato in osservazione in rianimazione per monitorare possibile evoluzione", si leggeva nel bolletino medico dell’altro ieri. Anche la moglie era con lui ma fortunatamente ha subito solo qualche contusione.