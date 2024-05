Aurora boreale in Italia, la previsione incredibile della Baba Vanga italiana

Gisella Cardia, autoproclamata veggente della Madonna di Trevignano, scomunicata dalla Chiesa e travolta dalle denunce per aver rubato soldi con l'inganno ai suoi presunti fedeli, non si arrende e tenta una nuova previsione. E stavolta ha puntato la tempesta solare che sta attualmente investendo la terra: “il tempo è vicino, tremerà tutto".

Aurora boreale in Italia, la previsione incredibile

La presunta veggente ha pubblicato sui social una foto del cielo tinto di rosso, ovvero dell'Aurora boreale osservata da migliaia di persone nelle ultime ore anche in Italia. I suoi "fedeli" hanno ripreso uno dei messaggi che aveva pubblicato l'8 settembre del 2020: “Cari figli, tutto precipiterà, il cielo si tingerà di rosso, la terra tremerà come non ha mai fatto prima d’ora". Lo scorso 8 gennaio invece aveva pubblicato un messaggio sulla sua pagina Telegram: “Il sole emanerà tutta la sua potenza, causando grandi tempeste solari. Il tempo è vicino! Guardate i segni dal cielo! Guardate i segni dal cielo: non dico i tempi e il giorno, ma questi sono i tempi ultimi. Non fidatevi di date: solo Io conosco la data esatta”. I suoi adepti, nonostante le recenti notizie legate a Gisella Cardia, continuano a crederle e si aspettano il peggio.