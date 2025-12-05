È morto Sandro Giacobbe, l'addio sui social di Pupo in lacrime

GENOVA - Si è spento oggi nella sua abitazione di Gogorno, nel Levante genovese, il cantante Sandro Giacobbe. aveva 75 anni, da diverso tempo era in lotta con un tumore. Cantautore di grande livello con brani quali "Signora mia" e "Gli occhi di tua madre", rimase per mesi nelle hit parade nazionali ed estere negli anni '70 e ’80. Lascia la moglie e i figli Andrea e Alessandro.