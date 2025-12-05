Corriere dello Sport.it
venerdì 5 dicembre 2025
È morto Sandro Giacobbe, l'addio sui social di Pupo in lacrime

È morto Sandro Giacobbe, l'addio sui social di Pupo in lacrime

Il cantante aveva 75 anni, era malato da lungo tempo: lascia la moglie e due figli
1 min
TagsAttualitàmusicagiacobbe

GENOVA - Si è spento oggi nella sua abitazione di Gogorno, nel Levante genovese, il cantante Sandro Giacobbe. aveva 75 anni, da diverso tempo era in lotta con un tumore. Cantautore di grande livello con brani quali "Signora mia" e "Gli occhi di tua madre", rimase per mesi nelle hit parade nazionali ed estere negli anni '70 e ’80. Lascia la moglie e i figli Andrea e Alessandro.

Addio a Sandro Giacobbe: la commozione di Pupo

“Ho appena saputo che mio fratello, il mio caro amico Sandro Giacobbe ci ha lasciato - afferma Pupo in una stories carica di commozione pubblicata sul proprio profilo Instagram - io sono a Istambul, è un momento molto molto triste. Con lui ho condiviso tanti momenti insieme, è un pezzo della mia vita. Abbraccio sua moglie e i suoi figli. Sandro, ti ho voluto sempre bene, te ne vorrò ancora, ovunque tu sia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

