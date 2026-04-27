Shakira a Copacabana, la tragedia prima dello show: un operaio di 28 anni è morto

Doveva essere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno a Rio de Janeiro, ma i preparativi per il maxi concerto gratuito di Shakira sulla celebre spiaggia di Copacabana sono stati segnati da una tragedia. Un operaio di 28 anni, tecnico della sicurezza di una ditta incaricata dell’allestimento del palco, è morto in seguito a un grave incidente sul lavoro. Secondo quanto riferito dalla Polizia Militare di Rio de Janeiro, il giovane sarebbe stato colpito dal crollo di una struttura di montaggio del palco . I vigili del fuoco, raccogliendo le testimonianze dei colleghi presenti sul posto, hanno spiegato che la vittima avrebbe subito un violento schiacciamento degli arti inferiori causato da un sistema di sollevamento. Quando i soccorritori sono arrivati, il ragazzo era già stato allontanato dall’area dell’incidente dai colleghi. Dopo i primi interventi di emergenza sul posto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove però è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Aperta un’inchiesta: il cordoglio degli organizzatori del concerto di Copacabana

La Polizia Civile di Rio ha immediatamente aperto un’indagine per chiarire le responsabilità e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’obiettivo è capire se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste durante le delicate operazioni di montaggio del grande palco destinato a ospitare uno degli spettacoli più imponenti dell’anno. Bonustrack, la società organizzatrice dell’evento, ha diffuso una nota ufficiale esprimendo il proprio rammarico per quanto accaduto e manifestando “pieno sostegno, solidarietà e vicinanza all’azienda responsabile del lavoratore deceduto, al suo team e alla famiglia della vittima”. L’episodio ha inevitabilmente scosso l’intera macchina organizzativa, proprio mentre la città si prepara ad accogliere centinaia di migliaia di fan provenienti da tutto il Brasile e dall’estero per assistere all’esibizione della popstar colombiana. Nessun commento per ora da parte di Shakira, in tour da mesi.

Attese due milioni di persone per il concerto gratuito di Shakira

Il concerto di Shakira, previsto per sabato 2 maggio, rappresenta uno degli appuntamenti clou del calendario culturale di Rio de Janeiro, città simbolo del turismo brasiliano. L’evento sarà completamente gratuito e si svolgerà sulla spiaggia di Copacabana, già trasformata in un enorme teatro a cielo aperto. Stando alle stime dell’ufficio del sindaco, sono attese circa due milioni di persone, numeri che confermano la portata eccezionale dell’iniziativa. Il mega-show seguirà il modello dei grandi concerti gratuiti già ospitati negli ultimi anni: quelli di Lady Gaga nel 2025 e di Madonna nel 2024, che secondo le autorità locali avevano registrato oltre un milione e mezzo di spettatori ciascuno. Rio si prepara dunque a vivere una nuova notte di musica e spettacolo, ma l’incidente costato la vita al giovane operaio getta un’ombra pesante su un evento che avrebbe dovuto essere soltanto una festa.