L'incidente di Shakira davanti a 65mila persone: la gonna si apre durante il concerto

Shakira è una delle artiste più talentuose al mondo e continua a esserlo anche nel 2025 con il suo tour mondiale Las mujeres ya no lloran World Tour. Dopo i concerti in America Latina e Canada, ora è tornata negli Stati Uniti. Un ritorno in grande stile per l'ex compagna di Piqué che, durante uno dei suoi spettacoli, è anche rimasta coinvolta in un incidente che è riuscita a risolvere con grande professionalità. Davanti allo sguardo attento di 65mila persone al Camping World Stadium di Orlando (Florida), Shakira stava cantando il suo famoso Waka Waka quando la gonna si è aperta sul sedere. Come mostrano alcuni video diventati virali sui social, il costume della cantante si è strappato a causa dei movimenti dei fianchi, rivelando parte del suo corpo. In seguito, sorridendo e facendo finta di niente, Shakira ha continuato a ballare e cantare. Un atteggiamento che è stato elogiato da fan e non.