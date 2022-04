La Biennale di Venezia 2022: Il latte dei sogni

ROMA - Ci sono sempre buoni motivi per andare a Venezia: quando c'è la Biennale i motivi si raddoppiano. Accattivante il titolo Il Latte dei Sogni (The Milk of Dreams) è tratto da un libro di fiabe dell'artista Leonora Carrington nel quale l'immaginazione può trasformare ogni cosa. La 59ª edizione, allestita al Padiglione Centrale ai Giardini e all’Arsenale, annovera 113 artisti (191 artiste e 22 artisti) provenienti da cinquattotto nazioni. Gli artisti italiani sono ventisei. 1.433 le opere e gli oggetti esposti, centottanta le prime partecipazioni nella Mostra Internazionale. L'Esposizione Internazionale d'Arte resta aperta dal 23 aprile al 27 novembre 2022 e la direzione artistica è di Cecilia Alemani, prima donna a ricoprire tale ruolo.