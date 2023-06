Maturità 2023, le tracce dei temi: Piero Angela, Quasimodo e Moravia

ROMA - Facce assonnate, ansia, timore, stress. L’esame di maturità ogni anno turba il sonno degli studenti che questa mattina - alle 8.30 - hanno iniziato il loro percorso per arrivare al diploma. Il primo esame scritto è la prova di italiano: oltre mezzo milione di studenti ha atteso in classe le tracce del Ministero della Pubblica Istruzione.

Le principali tracce dei temi

La scelta degli studenti non è stata semplice, le molteplici tracce dei temi tra cui l'analisi e l'interpretazione della poesia di Salvatore Quasimodo “Alla nuova luna”, contenuta nella raccolta “La terra impareggiabile”, del 1958 ispirata al lancio in orbita del primo satellite artificiale Sputnik I avvenuto nel 1957. Ma tra i temi di oggi campeggia anche un altro grande classico, ovvero “Gli Indifferenti' di Moravia. Non manca l’omaggio al divulgatore scientifico Piero Angela, con le “10 cose che ho imparato”, ultima opera-testamento del giornalista scomparso il 13 agosto 2022.

La Fallaci e la lettera del Ministro

Tra le tracce odierne anche “L'idea di nazione” di Federico Chabod, un brano di Oriana Fallaci tratto dal libro “Intervista con la storia”, e la lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all’ex Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che invitava a reintrodurre le prove scritte alla Maturità, scritta durante la pandemia. Infine - tra le possibili opzioni per i 536 mila studenti oggi classe - anche l’articolo del giornalista Marco Belpoliti, dal titolo “Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp”.