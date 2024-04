A Roma il bagno con le pareti trasparenti: riuscite ad andarci senza paura?

ROMA - Se la trasparenza viene spesso considerata spesso un valore, ci sono alcune occasioni in cui è forse meglio farne a meno. Almeno questo è quello che hanno sperimentato i tantissimi visitatori accorsi in questi giorni al MAXXI di Roma per la mostra 'Ambienti' (in programma fino al 20 ottobre), dove è esposta una particolare opera d'arte.