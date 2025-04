Il design a confronto gli sport paralimpici

Il design è strumento e propulsione di inclusione e innovazione sociale. In questo caso a confronto con la disabilità non più intesa come limite invalicabile bensì come strumento d’inclusione per abbattere le barriere e contribuire a superare gli ostacoli della disabilità. È questo il filo conduttore che unisce l’evento "BE AWARE: rethinking paralympic design”, organizzato nell’ambito della Milano Design Week da IAAD., Accademia Italiana e SAE Institute – scuole di alta formazione appartenenti al circuito AD Education, realtà internazionale che comprende 21 istituti di design frequentati da oltre 42.000 studenti – per esplorare un modo di pensare e fare design che si relazioni con la volontà di trasformare il concetto di limite in un’idea di opportunità. Ospitato all’interno dell’ormai consolidato e conosciuto format BRAVERY BAR, nel contesto del Basic Village di Milano in Zona Farini (Via dell’Aprica 12), l’evento si avvale del patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico, della partnership istituzionale di Isola Design ed è inserito nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Proprio gli sport paralimpici sono al centro di workshop multidisciplinari, installazioni e performance della settimana (fino al 12 aprile) durante la quale un’intera generazione di designer si confronterà con questo universo, indagando l’idea del limite e del suo superamento possibile, auspicabile e necessario. A supervisionare i contenuti dell’evento, il designer, imprenditore e documentarista Danilo Ragona, fondatore di Able to Enjoy, un'azienda specializzata in carrozzine dal design avanzato.

Ogni giornata prevede l’apertura, dalle 9.30 alle 10.30 con un motivational speech aperto al pubblico, per poi passare, dalle 10.30 alle 17.30, allo sviluppo di singoli workshop ai quali partecipano 25 giovani designer, guidati da un selezionato gruppo di docenti ed esperti, che si relazionano con importanti aziende di settore per sviluppare innovative proposte progettuali. Dalle 17.30 alle 18.30, seguono le presentazioni finali degli elaborati.

A fare da motivational speaker Gregory Leperdi, oro europeo di para ice hockey, Fatiha Quaratino, giovane promessa del nuoto paralimpico, Andrea De Beni, giocatore di basket e co-fondatore dell’associazione «Bionic People»; Mattia Cattapan, primo atleta con disabilità in Italia a gareggiare contro atleti senza disabilità nella categoria Kart Cross e fondatore dell’associazione Crossabili; Riccardo Cotilli, atleta paralimpico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera; Andrea Lanfri, atleta paralimpico e alpinista, primo pluriamputato a scalare l’Everest con l'obiettivo di salire tutte le 7 vette più alte del mondo, Martina Caironi, oro paralimpico di atletica leggera, Simone Barlaam, oro paralimpico di nuoto, ed infine Bebe Vio, campionessa paralimpica, mondiale ed europea di fioretto individuale. Gli ultimi tre medagliati paralimpici sono tutti Ambassador di Milano Cortina 2026.

“Il design è uno strumento ampio in grado di portare soluzioni e progettualità in molti campi - spiega il Country Manager del gruppo AD Education Alessandro Colombo - e con BE AWARE si vuole indagare il rapporto con i propri limiti, mettendo il pubblico a confronto con atleti che grazie a tecnologia, innovazione, forza fisica e di volontà riescono a raggiungere performance di altissimo livello. Negli incontri sta emergendo la necessità di una società più inclusiva, dove l’estetica diventa strumento di empowerment. Più che disabilità, stiamo vedendo esprimersi straordinarie abilità”.

Domenico De Maio, Education and Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026, commenta: "Partecipare a eventi come 'BE AWARE' ci permette di promuovere i valori di inclusione e innovazione sociale attraverso il design e lo sport paralimpico. Crediamo fermamente che il design possa essere uno strumento potente per abbattere le barriere e trasformare i limiti in opportunità. Questo evento rappresenta un passo importante verso la costruzione di una società più inclusiva e consapevole".

Il programma dei prossimi appuntamenti

Mercoledì 9 aprile performance e workshop sul tema “Genny zero: accessori e sistemi per la sicurezza legati alla micro-mobilità accessibile e non solo”, con le aziende Genny Mobility e Pininfarina. Mattia Cattapan si esibirà in una performance di freestyle in carrozzina con la sua e-motion drive. Un incontro che invita gli studenti di design a sviluppare nuove soluzioni per migliorare Genny Zero (veicolo 100% elettrico per abbattere le barriere architettoniche), concentrandosi su sicurezza, accessibilità e sostenibilità nella micromobilità.

Giovedì 10 aprile motivational speech di Riccardo Cotilli e workshop sul tema “Sport cinofili e product development” con Toyota Material Handling e l’associazione Dog Able More Able con una dimostrazione pratica di come i cani possano supportare persone con diverse disabilità. Un incontro che mira a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative per migliorare l’esperienza sportiva delle persone con disabilità attraverso l’assistenza dei cani, creando prodotti accessibili e sicuri.

Venerdì 11 aprile motivational speech e workshop sul tema “Comunicazione e adaptive sportswear” con Decathlon e la linea di prodotti Adaptive Sport, insieme ad Andrea Lanfri. Si tratta di un workshop che punta a creare una campagna di comunicazione digitale per promuovere i prodotti Adaptive Sport di Decathlon, aumentando la visibilità e l’accessibilità per raggiungere associazioni e centri sportivi.

Sabato 12 aprile dialogo aperto tra Sorgenia e Bebe Vio con a seguire workshop sul tema “Disability & Energy”. Un workshop dove gli studenti saranno invitati a sviluppare un concept di video storytelling che unisca disabilità ed energia, trasmettendo i valori di inclusione e sostenibilità. L’obiettivo è creare un format narrativo emozionante e d’impatto.

La mostra

Nel contesto di "BE AWARE” si presenta anche “OUT OF BOUNDS - Oltre le linee di gioco e i limiti prestabiliti”, un’inedita esposizione di opere di Truly Design dedicata allo sport. La crew di artisti torinesi nata nel 2003 da una passione per i graffiti, l'illustrazione e il graphic design, traduce concetti attraverso l’astrazione geometrica, decostruendo forme e spazi e contaminandoli con i colori. Dagli arazzi alle tele, dalle installazioni alle opere stampate, e ancora a divise, tavole, sarà esposta una selezione di lavori in cui sport e inclusività vengono interpretati attraverso forme di linguaggio visivo sempre nuove e diverse. Infine, un podcast che verrà condiviso con tutti i partecipanti. Another View: una performance silenziosa per ogni spettatore. Una voce guiderà gli ascoltatori in un’azione per meglio comprendere i propri limiti, in città, in casa e nella relazione con le persone. Immedesimarsi per pensare da un altro angolo focale.