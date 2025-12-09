Il Teatro Politeama Garibaldi ha ospitato ieri il gran galà di chiusura del 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival - Don Pratelli Award , celebrando un’edizione da record con la consegna delle prestigiose statuette ai migliori film sportivi e alle eccellenze dello sport, del cinema e del giornalismo. A condurre la serata Massimo Proietto, vicedirettore di RaiSport - media partner dell’evento, che trasmetterà il gala in differita lunedì 15 dicembre alle 22:45 - e Nadia La Malfa. Ad accogliere il pubblico il presidente del festival Roberto Marco Oddo e la direttrice artistica Stefania Tschantret.

“Il Paladino d’Oro non è soltanto il più antico festival di cinema sportivo al mondo, ma anche uno dei più rappresentativi - dichiara Roberto Marco Oddo, presidente del festival -. Una 45ª edizione di grande qualità e partecipazione, che rinnova la mission del festival: promuovere il territorio valorizzando le migliori produzioni sportive internazionali. Un ringraziamento particolare alle istituzioni e ai partner che credono con noi in questa visione”.



“Il cinema sportivo racconta sogni, cadute e rinascite - afferma Stefania Tschantret, direttrice artistica della manifestazione -. Questa edizione ha emozionato e unito pubblico e protagonisti. Continueremo a portare lontano la Sicilia e a rendere il Paladino d’Oro un ponte tra culture e passioni”.



Sul palco, tra le autorità, Roberto Lagalla (Sindaco di Palermo), Giampiero Cannella (Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Palermo), Alessandro Anello(Assessore Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di Palermo) e Nicola Tarantino (Dirigente generale Sicilia Film Commission).

Miglior Sport Film e Don Pratelli Award al docufilm "Eroici!" del Corriere dello Sport

Il Paladino d’Oro per il miglior Sport Film è stato consegnato al documentario dedicato al centenario del Corriere dello Sport “Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport” di Giuseppe Marco Albano, che ha vinto anche il Don Pratelli Award, consegnato da Paola Alinei, presidentessa del trofeo assegnato dal Gold Sponsor dell’evento. Questi i premi delle sei sezioni principali: Best Olympic Film è “Saeculum” di Mario Maellaro, Best Paralympic Film è “Who I Am Ambra Sabatini” di Yosuke Hosoi, Best Football Film è “Botafogo & The Unsung Heroes” di Raphael Dias e Chico Vereza, AI Film sono ex-aequo “Speed, Heart and Soul” di Orlando Mendes e “Reconstructing The Divine” di Jakob Söe-Pedersen, Best Motor Film è “Ago” di Giangiacomo De Stefano, Best Extreme Sport Film è “Pendulum Control” di Richard Mark Dobson.



Tantissimi i personaggi premiati durante la serata: l’attore e regista Roberto Lipari per il film “So tutto di te”, il motociclista Giacomo Agostini per la carriera, lo scrittore e regista Federico Moccia per il film “Mamma qui comando io”, l’attrice Barbara De Rossi per la carriera, il produttore Giannandrea Pecorelli e gli attori Roberto Farnesi e Francesca Del Fa per la serie tv “Il Paradiso delle Signore”, le campionesse olimpiche di tuffi Tania Cagnotto e Francesca Dallapè come attrici protagoniste di “After Dive - Una vita in sincro”. Premiati con il Paladino d’Oro alla carriera anche i campioni olimpici di nuoto Brian Goodell e Vladimir Salkinov, che si sono incontrati per la prima volta sul palco del Politeama dopo essersi sfidati a distanza a colpi di record mondiali negli anni della Guerra Fredda.

Statuette per Palermo FC e Filippo Inzaghi

Nel corso della Settimana del Cinema Sportivo, sono state consegnate le ambite statuette al Palermo FC (event partner della manifestazione) per i 125 anni del Club e all’allenatore Filippo Inzaghi per la carriera, durante una cerimonia che si è svolta il 3 dicembre al Palermo CFA di Torretta. Inoltre, durante il gran galà è stato consegnato, nell’ambito della media partnership con Ciak Magazine, il Ciak d’Oro del documentario a Riccardo Milani per il film “Nel nostro cielo un rombo di tuono” dal direttore della testata, Flavio Natalia. Il direttore di Ciak è stato a sua volta premiato con il Paladino d’Oro per meriti giornalistici in ambito cinematografico, anche per celebrare il 40° anniversario della rivista.



Tra le statuette assegnate, anche il Paladino d’Oro a ComingSoon per meriti giornalistici in ambito cinematografico che avrebbe dovuto essere ritirato dal direttore della testata, Adriano Amidei Migliano, purtroppo assente per motivi di salute, e che verrà consegnato successivamente. Infine, è stato consegnato un premio speciale nel campo dello sport e della medicina al direttore del DASOE (Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico) della Regione Siciliana, Giacomo Scalzo, dal Presidente della FMSI - AMS Palermo, Vittorio Virzì. La serata è stata arricchita da alcune performance che hanno sottolineato l’identità siciliana del festival e la sua rappresentatività nel mondo. La corale ed orchestra “Settima Polifonia”, diretta dal maestro Manrico Signorini, ha eseguito brani di colonne sonore; la Compagnia della Danza, diretta da Giada Milazzo, si è esibita sulle note di “The Sound of Silence”; i membri dell’associazione Belle Epoque hanno ballato il valzer del Gattopardo in costume d’epoca.

Tutti i Paladini d'Oro consegnati

Questi tutti gli altri Paladini d’Oro consegnati durante il Gran Galà:

Best Sound Mixing - “Championesses” di Justyna Tafel

School Award - “La voce e il volto” di Gabriele Ogiva

Best Editing - “72hellride” di Luka Lukincic

Best Cinematography - “Nordend - Dreaming Beyond Limits” di Guido Perrini

University Award - “Unbreakable: England 2003” di Chris Hay

L’Altro Cinema, Premio “Vito Maggio” - “Ninò” di Michele Li Volsi

Best Director - Umut Aral per il film “Good Game The Beginning”

Best Fiction - “Falling is Flying” di Aksinja Bellone

Best Documentary - “Una Famiglia” di Jim Williams

Best Production - “Qui e Ora”, prodotto da AF Project

Best Short Film - “Il Cielo del Pirata” di Roberto Carulli e Stefano Rizzato

Feature Film - “The Duel We Missed” di Edward Staroselsky e Ilnur Rafikov



Il 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival - Don Pratelli Award è inserito nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026; ha il sostegno di Regione Siciliana - Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, Città Metropolitana di Palermo, Comune di Palermo; ha il patrocinio di Comitato Italiano Paralimpico, Federazione Italiana Pallavolo, CONI - Comitato Regionale Sicilia, Federazione Medico Sportiva Italiana - AMS Palermo, Centro Sperimentale di Cinematografia - Sede Sicilia, Corpo Consolare Palermo. Event partner è Palermo FC, i media partner sono RaiSport, Corriere dello Sport, Ciak, Coming Soon, Alessi Pubblicità e Media One.