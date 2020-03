ROMA - I casi di Coronavirus fuori dalla Cina hanno superato per la prima volta quelli nel Paese asiatico. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University i contagiati nel mondo sono 87.000 contro gli 80.860 dichiarati dalle autorità cinesi. Anche le persone morte fuori dalla Cina sono di più: 3.241 oggi, contro 3.208 vittime in Cina. Secondo il calcolo dell'agenzia Afp il bilancio dei morti per Coronavirus nel mondo sarebbe arrivato a quota 7.000.