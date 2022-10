Piqué, il suo hotel costruito su un terreno particolare: c’entra un cimitero

MALAGA (SPAGNA) - Via libera per Gerard Piqué , difensore del Barcellona e della Spagna ma anche uomo d'affari, che potrà costruire il suo hotel sul terreno che in epoca medievale ospitava un cimitero musulmano . A riportarlo è 'Cadena Ser', spieganco come i sette anni di scavi archeologici obbligatori s i sono conclusi portando alla luce una moschea funeraria e 250 tombe.

Via ai lavori nel 2023

Tombe che però "sono vuote - ha spiegato Alberto Cumpián, archeologo e direttore della società incaricata dei lavori - forse non sono state mai utilizzate e non hanno dunque abbastanza valore per essere conservate". La tenuta, riportano ancora da 'Cadena Ser', è stata acquisita per circa 20 milioni di euro dall'azienda di famiglia di Piqué (la Kerald Holding presieduta dal padre del calciatore) fa parte dell'area della grande necropoli musulmana di Malaga. Se non ci saranno battute d'arresto a gennaio dovrebbe così iniziare la costruzione del futuro stabilimento alberghiero.