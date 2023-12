Clamoroso, dito medio in diretta tv della giornalista della BBC

BBC, dito medio mostrato in diretta tv

Protagonista del passo falso è stata una giornalista, Maryam Moshiri, che in apertura delle news di ieri a mezzogiorno è stata fugacemente sorpresa dalle telecamere mentre esibiva il dito medio in direzione dei cameramen presenti in studio. Figuraccia di cui si è subito accorta, riprendendo un'espressione seria e iniziando a leggere il sommario di giornata partendo dalla dichiarazione di scuse e dalla parziale ammissione di colpa fatta dall'ex premier Boris Johnson dinanzi alla commissione d'inchiesta sulla risposta britannica all'emergenza Covid in relazione a errori e ritardi imputati al suo governo nella prima fase della pandemia. Una coincidenza, apparentemente, visto che il gestaccio sarebbe stato in effetti rivolto ai colleghi di lavoro, non si sa se per burla o nell'ambito di una qualche scommessa giocata sulla sfida ad arrischiare un comportamento improprio a ridosso della messa in onda.

L'annuncio dell'aumento del canone

Sia come sia, il video è divenuto immediatamente virale sul web come su altri media, fra rimbrotti e prese in giro. Sullo sfondo di una scivolata di cui i vertici dell'azienda avrebbero fatto volentieri a meno due giorni dopo la designazione da parte del governo conservatore di Rishi Sunak d'un nuovo presidente di garanzia per l'emittente, nella persona del rispettato ex giornalista e dirigente televisivo di lungo corso Samir Shah, al posto del chiacchierato ex banchiere Richard Sharp, costretto mesi fa a dimettersi per un coinvolgimento in veste di mediatore in affari personali di Johnson, capo del governo che l'aveva nominato. E alla vigilia dello sblocco, dopo due anni di congelamento, dell'atteso incremento del canone: annunciato giusto oggi (7 dicembre) dalla ministra della Cultura e dei Media, Lucy Frazer, dall'aprile 2024, sia pure nella misura dell'inflazione di settembre (+6,7%, da 159, a 169,5 sterline all'anno) contro il +9% richiesto.