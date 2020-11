Elisabetta Gregoraci contro Giulia Salemi: "Chiamavi Briatore, meglio che sto zitta"

ROMA - Nuove grane al Grande Fratello Vip per Elisabetta Gregoraci. Dopo le recenti liti con Dayane Mello e Selvaggia Roma l'ex moglie di Flavio Briatore deve ora vedersela con Giulia Salemi. Le due hanno avuto un'accesa discussione dopo la fine della ventunesima puntata del reality show, andata in onda lunedì 23 novembre. Tutto è partito dopo che Alfonso Signorini ha tirato in ballo delle vecchie ruggini tra la Gregoraci e la Salemi per una vacanza in Sardegna di qualche anno fa. In diretta Giulia ha negato tutto mentre Elisabetta ha ammesso: “Diciamo che lei chiacchierava più con Flavio che con me. Io sono una signora ed è meglio se sto zitta“. Affermazioni che non sono piaciute alla web influencer, che si è confidata con Dayane: “Ma al massimo è lei che tutte le volte che mi vedeva mi guardava dalla testa ai piedi. Lei è sempre stata snob“.

La Gregoraci e la Salemi litigano per Briatore

Subito dopo lo scontro diretto tra Elisabetta e Giulia, con la Gregoraci che ha fatto delle rivelazioni inedite sul conto della Salemi. Fatti che risalgono a quando l'ex conduttrice di Made in Sud era ancora legata a Flavio Briatore: "Devi dire la verità, io la so. Tu eri sempre molto gentile con lui, gli scrivevi dei messaggi. Volevi delle cose… Ho assistito a delle telefonate tue con Flavio. Ero a casa e una volta è arrivata una tua telefonata. Diciamo che io quando vado in un posto mi pago quello che compro o consumo capisci? Tu sei stata più carina con lui e meno con me perché dici che sono snob". Lontano dalla Salemi Elisabetta ha aggiunto a voce alta: "Meglio che non parlo. Ma questa che dice che sono snob e poi viene nei locali e fa… meglio che sto zitta e che parli lei“.