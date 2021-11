Lazio, Immobile e Jessica saltano Ballando con le stelle

ROMA - Prima il doppio impegno con l'Italia di Roberto Mancini, poi il big match contro la Juventus, infine anche la parecipazione a Ballando con le stelle . L'infortunio continua a bloccare Ciro Immobile , costretto a rinunciare alla partecipazione al noto programma televisivo condotto da Milly Carlucci . L'attaccante della Lazio sarebbe dovuto scendere in pista insieme alla moglie Jessica come ballerino per una notte, ma sarà costretto a rinunciare alla trasmissione.

Il Post di Milly Carlucci su Immobile

La conferma del forfait, arriva direttamente da Milly Carlucci, che con un post e un video su Twitter, conferma: "A causa dell’infortunio di Ciro Immobile purtroppo non sarà possibile vederlo in pista insieme a Jessica come ballerini per una notte. Parleremo comunque della bellissima iniziativa di solidarietà un calcio all'esclusione voluta da Papa Francesco".