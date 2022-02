Achille Lauro rappresenterà San Marino all’Eurovision! Sarà “derby” con Mahmood e Blanco

Sarà Achille Lauro a rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest, in programma a Torino tra il 10 e il 14 maggio. Il cantante romano si è aggiudicato la prima edizione del contest Una Voce per San Marino con il brano Stripper. A scegliere Lauro è stata una giuria guidata da Mogol nella serata finale al Teatro Nuovo di Dogana trasmessa da San Marino Rtv, tra gli organizzatori della manifestazione con Media Evolution e la Segreteria di Stato per il Turismo. Al secondo posto si sono piazzati il dj turco Burak Yeter con Alessandro Coli, terzo l'emergente Aaron Sibley dal Regno Unito. Tra gli ospiti della serata Al Bano e Mirko Casadei, che ha omaggiato il padre Raoul.