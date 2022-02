Michelle Impossible: le anticipazioni del gran finale

Mercoledì 23 febbraio andrà in onda su Canale 5 la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible , il one woman show di Michelle Hunziker . La showgirl svizzera, grazie all’aiuto dell’orchestra e del corpo di ballo, canterà, ballerà e condurrà, accompagnata da grandi ospiti. Al suo fianco si alterneranno Massimo Ranieri , Ambra Angiolini , Nicola Savino, Rita Pavone, Anna Tatangelo , Nina Zilli, Ghemon, Andrea Pucci, Valeria Graci e I Pali e Dispari – il duo comico composto da Angelo Pisani e Marco Silvestri.

Silvia Toffanin intervisterà la madre di Michelle

Momento “Verissimo” con Silvia Toffanin. Dopo l’esordio a Striscia la Notizia, la conduttrice intervisterà la signora Ineke, mamma di Michelle, che per la prima volta ripercorrerà di fronte alla figlia una delle pagine più dolorose e delicate della loro vita. Risate garantite con Katia Follesa e Michela Giraud. Aurora Ramazzotti guiderà il ‘Roast Show’ in cui, con l’aiuto di alcuni ospiti, analizzerà con ironia le performance della mamma. Sul palco arriverà anche J-Ax, co-conduttore di Michelle in All Together Now, che ritroverà DJ Jad, suo storico compagno negli Articolo 31.