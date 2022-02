Silvia Toffanin debutta a Striscia La Notizia

Silvia Toffanin approda a Striscia La Notizia. La conduttrice di Verissimo sarà dietro al bancone del tg satirico da stasera, lunedì 21 febbraio, fino alla fine della settimana. L’ex letterina di Passaparola si presterà al gioco, in una veste decisamente inedita e divertente. Per lei si tratta di un esordio assoluto nel programma di Antonio Ricci. A supportarla il super veterano dello show, Ezio Greggio, reduce dal successo in conduzione con lo storico partner Enzo Iacchetti, impegnato in una tournée teatrale. A partire dalla prossima settimana (lunedì 28 febbraio), Silvia e Greggio passeranno il testimone a Francesca Manzini e Gerry Scotti. L’appuntamento è alle 20:35 su Canale 5.