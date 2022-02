Belen bacia Nicoletta Larini: la reazione di Stefano Bettarini

Dopo Ilary Blasi e Michelle Hunziker un altro bacio saffico in diretta tv. A sorpresa, a Le Iene, Belen Rodriguez ha avuto uno slancio di passione nei confronti di Nicoletta Larini, la fidanzata di Stefano Bettarini. La giovane stilista, vista qualche anno fa a Temptation Island Vip, è stata ospite del programma di Italia Uno per via di uno scherzo all'ex calciatore. Il gesto di Belen ha lasciato davvero tutti senza parole, a partire da Bettarini che ha sgranato gli occhi. Subito dopo si è fatto un grossa risata. "Non sono geloso", ha assicurato Stefano.