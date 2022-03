Tracy vince Masterchef Italia 11

È Tracy Eboigbodin la vincitrice dell'11ª edizione di Masterchef Italia. Dopo Francesco Aquila, è la leonessa, come l'hanno definita i giudici, a trionfare nel fortunato cooking show divenuto ormai un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Nella serata finale, la prima a dover dire addio al sogno è Lia, che deve lasciare la cucina di Masterchef senza la possibilità di indossare il grembiule e presentare il proprio menu ai giudici. In finale, oltre alla 28enne di origini nigeriane, ci arrivano Christian Passeri, 20enne di Bosconero (Piemonte), e Carmine Gorrasi, 18enne di Battipaglia che per molti sembrava destinato alla vittoria finale fin dalle prime battute. Eppure Tracy, con il suo menu in quattro portate dal nome "L'abbraccio", ha conquistato i giudici e si è aggiudicata l'11ª edizione di Masterchef Italia. Una degustazione che è un vero e proprio ponte tra la Nigeria, luogo natio, e l'Italia, dove è stata accolta e ha trovato la sua seconda casa, Verona. Prima della cucinata finale la grande emozione nel rivedere la mamma e il fratello (per Carmine e Christian erano presenti i genitori), poi tutti in postazione e si parte.