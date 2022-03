Marco Melandri approda a L’Isola dei Famosi: tutte le anticipazioni

Marco Melandri sarà nel cast dell’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi. Come riporta TvBlog, l’ex pilota motociclistico sbarcherà in Honduras nei prossimi giorni, in vista dell’inizio del reality show condotto su Canale 5 da Ilary Blasi, in partenza il 21 marzo. Melandri, negli ultimi mesi, si è distinto per le sue posizioni contro il Green Pass e i vaccini. Lo sportivo, a un certo punto, era stato persino accusato di essersi contagiato volontariamente. Indiscrezione poi smentita dal diretto interessato. Sarà inserito nel gruppo dei single.