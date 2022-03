"Preservativi all'Isola dei Famosi 2022 e un concorrente col Covid"

Manca poco al ritorno dell'Isola dei Famosi. Stando a quanto spifferato dall'influencer Deianira Marzano quest'anno ci sarebbe una grossa novità per quanto riguarda i kit di sopravvivenza. Sembra che ogni naufrago avrà a disposizione, oltre a felpe e costumi da bagno, dei preservativi. Non solo, pare che uno dei concorrenti abbia contratto nelle ultime ore il Covid-19: si tratterebbe di Silvano Michetti, uno dei Cugini di Campagna. Al momento la produzione non ha confermato ma neppure smentito le indiscrezioni.