GF Vip, Rocco Siffredi pazzo di Lulù: "Penso solo a te"

Rocco Siffredi ha inviato un video messaggio alla sua concorrente preferita della sesta edizione del Grande Fratello Vip: Lucrezia Selassié. "Ciao Lulù, spero che tu vinca, sei una concorrente e una donna fantastica, sono il tuo primo fan", ha rivelato l'attore e regista. "Penso solo a te. Sei la donna in assoluto che mi interessa di più dentro quella casa. La più sincera, vera e simpatica, come piace a me e come sono io“, ha aggiunto.